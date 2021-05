Giro'2021: Siga a 19.ª etapa em direto

Seja bem-vindo ao direto de acompanhamento da 19.ª etapa da Volta a Itália. A prova aproxima-se do fim e hoje vamos ter uma tirada de montanha, com uma chegada em alto que pode ser decisiva, tanto no que toca à camisola rosa, como para a subida de João Almeida na geral. Já sabe que vamos acompanhar todas as incidências da corrida, por isso fique por aí!

Ao Minuto há 7 min 12:01 Tentativas sem efeito Ensaiam-se algumas tentativas de fuga nestes primeiros quilómetros, mas nenhuma vingou até ao momento. há 32 min 11:36 Começa a 19.ª etapa! Já se pedala rumo a Alpe di Mera! há 33 min 11:35 Prémios entregues às vítimas do acidente de teleférico Os prémios a atribuir nesta 19.ª etapa da Volta a Itália vão ser entregues às vítimas do acidente de teleférico de Mottarone, segundo anunciou hoje a Associação Internacional de Ciclistas (CPA). Saiba mais aqui. há 1 horas 10:54 Learn Italian with the Giro d'Italia, lesson 1?:



Perfil da etapa

A etapa de hoje foi encurtada em 10 quilómetros, a pedido do governo italiano, e não vai passar em Mottarone, onde 14 pessoas morreram devido à queda da cabina de teleférico.



Vai ligar Abbiategrasso a Alpe di Mera, ao longo de 166 quilómetros. Terá muita montanha, uma chegada em alto, com uma contagem de 1.ª categoria. há 1 horas 10:51 Top 10 da geral #Giro - GC after Stage 18 pic.twitter.com/jKp8Jaq79N — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) May 27, 2021 há 1 horas 10:51 Sagan multado O eslovaco Peter Sagan, da Bora-Hansgrohe, foi punido em 50 pontos UCI e multado em 1000 francos (914 euros) por "intimidação e conduta imprópria para com outros corredores" no decurso da etapa 18 do Giro'2021. Saiba mais aqui. há 1 horas 10:48 O que aí vem O pelotão aproveitou para ter ontem uma etapa sem grande stress, cortando a meta com mais de 20 minutos de atraso em relação ao italiano Alberto Bettiol (EF Education), que vingou de uma larga fuga, que não tinha ninguém que colocasse em causa os lugares na geral dos primeiros classificados.



Mas hoje tudo será diferente. Até pode ser que uma escapada volte a vingar, mas certamente que haverá muito mais agitação no grupo dos que estão na luta pela vitória final e ainda pelos lugares do pódio, esperando-se, pois, que a camisola rosa de Egan Bernal seja atacada.