Prémios da 19.ª etapa do Giro entregues às vítimas do acidente de teleférico Queda de uma cabine de teleférico no domingo resultou na morte de 14 pessoas em Stressa, Piemonte





• Foto: EPA