Volta a Itália 2020 já tem data marcada

O mundo do ciclismo começou a dar os primeiros passos no regresso à competição com a realização da Volta a Burgos. A Volta a Itália já tem data marcada, com início a 3 de outubro de 2020 e término a 25 do mesmo mês.





Este ano, a 103º edição, que até era para ver decorridas as três primeiras etapas na Hungria , vai ser realizada exclusivamente em Itália. A prova terá 21 etapas. Começa com um contrarrelógio de 16 e termina em Milão.Richard Carapaz, ao serviço da Movistar, foi o vencedor da edição de 2019, tornando-se no primeiro equatoriano a vencer a competição.