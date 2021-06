Diretor-desportivo da Groupama-FDJ arrasa organização do Tour: «Ou isto muda ou haverá mortes»

Marc Madiot, diretor-desportivo da equipa francesa Groupama-FDJ, lançou duras críticas à organização do Tour na sequência das várias quedas que marcaram os quilómetros finais da etapa desta segunda-feira, ganha pelo belga Tim Merlier.





"Famílias e crianças assistem ao Tour na televisão e entendo que as mães não querem que seus filhos andem de bicicleta. Sou pai de família e não quero ver o meu filho como ciclista profissional depois de ver o que vimos hoje. Isto já não é ciclismo. Temos que mudar e ou isto muda ou haverá mortes. Não é digno deste desporto. Não tenho vontade de dar notícias como esta às famílias", afirmou o responsável, em declarações à televisão francesa.Recorde-se que a parte final da 3ª etapa ficou marcada por várias quedas e, de acordo com a imprensa francesa, antes do iníciod a tirada, o pelotão pediu à organização que não efetuasse cortes de tempo nos 8 quilómetros finais devido ao percurso acidentado na aproximação à meta, que poderia originar quedas. Infelizmente o cenário acabou por confirmar-se e vários ciclistas, entre eles o esloveno Primoz Roglic (Jumbo), 2º classificado no ano passado, perderam tempo.