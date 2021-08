Amaro Antunes é o novo líder após 8.ª etapa ganha por Kyle Murphy

Amaro Antunes (W52-FC Porto) é o novo camisola amarela da Volta a Portugal. O vencedor das edições de 2017 e 2020 ganhou tempo à concorrência na 8.ª etapa, que esta sexta-feira terminou no alto da Serra do Larouco e foi ganha pelo norte-americano Kyle Murphy (Rally Cycling), a bisar nesta 82.ª edição - já havia vencido a 2.ª etapa.





Rafael Reis (Efapel), que ontem havia reconquistado a amarela na chegada a Bragança, perdeu muito tempo na tirada de hoje, que ficou marcada pelas três contagens de montanha (uma de 2.ª categoria e as duas últimas de 1.ª) e as elevadas temperaturas enfrentadas pelo pelotão nos mais de 160 quilómetros até Montalegre, com a Serra do Larouco a provocar nova reviravolta nas contas da classificação geral.Amaro Antunes é o quarto líder diferente na Volta deste ano e tem vantagem de 14 segundos para Alejandro Marque (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel), segundo, e 18 relativamente a Frederico Figueiredo (Efapel), terceiro.Amanhã muita coisa (ou mesmo tudo) pode decidir-se, com a subida ao alto da Senhora da Graça, em Mondim de Basto, que coincide com a meta da 9.ª etapa – 145,5 km desde Boticas. A Volta a Portugal termina domingo, em Viseu, com um contrarrelógio individual de 20 km.