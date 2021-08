Amaro Antunes lembra "dias de muita tensão": «Estou a falar e a arrepiar-me»

Amaro Antunes conquistou este domingo a segunda vitória consecutiva na Volta a Portugal. O corredor da W52-FC Porto manteve a camisola amarela no contrarrelógio final em Viseu e, após cruzar a meta, retribuiu o esforço de todos os companheiros e estrutura da equipa ao longo da 82.ª edição da corrida.





"É a concretização do objetivo a que esta equipa se propôs. Estou a falar e a arrepiar-me, porque esta manhã fizemos três voltas ao circuito e todos os meus colegas diziam que ia ser possível. O diretor foi incansável. Estudámos o percurso ao pormenor, ao detalhe. Tivemos sempre confiança. Toda a equipa confiou e estes homens merecem", começou por referir, em declarações à RTP."Houve momentos em que não tinha mais forças, mas pensava que todo o esforço que fizeram por mim tinha de ser recompensado. Foi uma Volta muito dura psicologicamente. Tivemos dias de muita tensão. Toda a gente dizia que não ia ser possível, mas acreditámos. Temos uma equipa super forte, um diretor incrível que nunca baixou os braços, sempre nos disse que ia ser possível, para termos calma. Felizmente hoje estamos aqui com a vitória", acrescentou Amaro Antunes.O ciclista algarvio, de 30 anos, deixou ainda uma "palavra de apreço" a Maurício Moreira, da Efapel, que foi segundo no 'crono' ganho por Rafael Reis e terminou a geral no mesmo lugar, a 10 segundos de Amaro Antunes. "O Maurício teve um azar. Como eu disse, os azares acontecem, o desporto é mesmo assim, mas é nos detalhes que se faz a diferença. A curva onde ele caiu, fi-la umas 10 ou 15 vezes. Voltava para trás, descia, para me certificar que podia arriscar naquele ponto. Consegui ir buscar forças onde não existiam. Quero agradecer a toda a equipa, aos adeptos e às pessoas que nos apoiaram. À minha freguesia, Vila Nova de Cacela, ao concelho de Vila Real de Santo António. Felizmente consigo dar mais uma vitória na Volta e revalidar o título do ano passado. Sinto-me realizado e esta vitória não é minha, é de toda a equipa", concluiu.