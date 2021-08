Amaro Antunes vence a Volta a Portugal pelo segundo ano seguido

Amaro Antunes conquistou este domingo a vitória na 82.ª edição da Volta a Portugal. A última etapa ficou marcada pela queda de Mauricio Moreira (Efapel), que era o principal adversário do ciclista da W52-FC Porto. O uruguaio partia com grandes hipóteses de se sagrar campeão, mas a queda fez-lhe perder algum tempo, como depois o condicionou no resto do percurso do contrarrelógio em Viseu.





O contrarrelógio final, de 20 quilómetros, foi ganho por Rafael Reis (Efapel), com Mauricio Moreira em segundo, e Amaro Antunes a fechar em quarto.Nas contas finais da classificação geral, Amaro Antunes, que partiu para a derradeira etapa com 42 segundos de avanço para Moreira, terminou com 10 segundos de vantagem para o mesmo ciclista, sendo que o pódio ficou completo com o galego Alejandro Marque (Tavira).Esta é a segunda vitória do ciclista algarvio na corrida rainha nacional, depois de ter ganho a Edição Especial em 2020.Dado curioso de 2021: a W52-FC Porto conquista a Volta sem ter ganho uma etapa, ao invés da Efapel que venceu seis (!).1. Rafael Reis, Por (Efapel), 25.24 minutos (média 47,953 km/h)2. Mauricio Moreira, Uru (Efapel), a 12 segundos.3. Juri Hollmann, Ale (Movistar), a 41.4. Amaro Antunes, Por (W52-FC Porto), a 44.5. Alejandro Marque, Esp (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel), a 49.6. Lluís Mas, Esp (Movistar), m.t.7. João Rodrigues, Por (W52-FC Porto), a 54.8. António Carvalho, Por (Efapel), a 55.9. Mathias Jorgensen, EUA (Movistar), a 01.01 minutos.10. Ricardo Mestre, Por (W52-FC Porto), a 01.05(...)14. Gustavo Veloso, Esp (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel), a 01.16.15. Joni Brandão, Por (W52-FC Porto), m.t.20. Vicente García de Mateos, Esp (Antarte-Feirense), a 01.36.27. Frederico Figueiredo, Por (Efapel), a 01.53.32. Henrique Casimiro, Por (Kelly-Simoldes-UDO), a 02.16.38. Joaquim Silva, Por (Tavfer-Measindot-Mortágua), a 02.46.1. Amaro Antunes, Por (W52-FC Porto), 39:39.33 horas.2. Mauricio Moreira, Uru (Efapel), a 10 segundos.3. Alejandro Marque, Esp (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel), a 01.23 minutos.4. Joni Brandão, Por (W52-FC Porto), a 01.36.5. Frederico Figueiredo, Por (Efapel), a 02.04.6. Abner González, Pri (Movistar), a 03.43.7. José Parra, Esp (Kern Pharma), a 03.49.8. António Carvalho, Por (Efapel), a 05.18.9. João Rodrigues, Por (W52-FC Porto), a 06.32.10. Henrique Casimiro, Por (Kelly-Simoldes-UDO), a 09.51.(...)19. Joaquim Silva, Por (Tavfer-Measindot-Mortágua), a 23.24.23. Vicente García de Mateos, Esp (Antarte-Feirense), a 26.21.29. Gustavo Veloso, Esp (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel), a 56.05.1. Rafael Reis, Por (Efapel), 138 pontos.2. Luís Gomes, Por (Kelly-Simoldes-UDO), 84.3. Ben King, EUA (Rally Cycling), 78.1. Efapel, Por, 118:45.58 horas.2. W52-FC Porto, Por, a 10.42 minutos.3. Kelly-Simoldes-UDO, Por, a 44.56.1. Bruno Silva, Por (Antarte-Feirense), 57 pontos.2. Mauricio Moreira, Uru (Efapel), 56.3. Amaro Antunes, Por (W52-FC Porto), 54.1. Abner González, Pri (Movistar).2. Pedro Lopes, Por (Kelly-Simoldes-UDO).3. Mason Hollymann, GB (Israel Cycling Academy).