João Almeida otimista para a Vuelta: «Preparei-me melhor do que no ano passado»

João Almeida inicia sábado a segunda participação na Volta a Espanha e, depois do 5.º lugar na geral final do ano passado, o ciclista da UAE Emirates está otimista para alcançar mais um bom resultado. A 'Pantera' de A dos Francos vai partilhar a liderança da equipa com o espanhol Juan Ayuso, mas afasta a pressão, sobretudo após o 3.º lugar na Volta a Itália.





"Depois do pódio no Giro fiquei muito mais tranquilo. Tenho feito uma boa temporada, chego satisfeito e tranquilo. Vou dar o melhor por mim e pela equipa e no final vamos ver. A minha preparação foi melhor do que no ano passado. Estou confiante de que temos uma boa equipa, podemos fazer uma boa corrida e lutar pelo pódio", disse esta quinta-feira o corredor de A dos Francos, em conferência de imprensa virtual promovida pela Emirates.A concorrência é forte e há uma equipa (Jumbo-Visma) que será o 'alvo a abater'. "Às vezes nem vimos uma 'startlist' no Tour. É um dos melhores pelotões que uma corrida já teve. Que seja bom para todos, um bom espetáculo para os fãs e que tenha boas pernas, obviamente. O Jonas Vingegaard é muito forte. Veio do Tour, teve um bom descanso e preparação. A Jumbo é um", assumiu o corredor de 25 anos.Almeida não contará com a ajuda de de Ivo Oliveira, ausência de última hora devido a doença - "infelizmente o Ivo não poderá estar" - mas terá o outro irmão gémeo (Rui) no elenco da Emirates. Mas garante que esta segunda presença na Vuelta será muito importante tendo em conta um dos objetivos para 2024: correr a Volta a França."Vou dar o meu máximo. Independentemente do resultado, quero fazer o Tour na mesma. Estar a competir com o Vingegaard e outros vai dar-me a noção de como reajo e o quão fortes eles são. A Vuelta tem a questão do calor e é mais parecida com o Tour. O Giro é um pouco diferente, até pela diferença de etapas. Acho que vais correr bem", sublinhou.A 78.ª edição da Vuelta começa em Barcelona com um contrarrelógio coletivo de 14.8 km e João Almeida acredita que a Emirates vai arrancar bem: "Preparámos o 'crono' da melhor forma possível. Temos um bom feeling, acho que vai correr bem. Será difícil ganhar, mas podemos ter um bom resultado. Sem pressão, confio em todos os meus colegas e tenho a certeza de que vamos dar tudo na estrada."

Sobre a liderança repartida da equipa, João Almeida garantiu que parte "em igualdade" com o espanhol Juan Ayuso, que foi 3.º na edição passada: "Não há favoritos. A nacionalidade não quer dizer nada. É tudo uma questão de quem estiver melhor."