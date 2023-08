Depois de ter feito os portugueses sonhar no Giro - ficou numa histórica 3.ª posição -, João Almeida está de regresso à Vuelta com reais ambições de fazer uma gracinha na prova espanhola e, como não podia deixar de ser, Record preparou para si um especial onde pode saber tudo sobre a terceira Grande Volta do ano.



O percurso (analisado etapa a etapa), as equipas e os seus objetivos (ao detalhe), mas também recordar a história e aquilo que os portugueses por lá fizeram. Há ainda espaço para curiosidades e muito mais! Está tudo aqui!