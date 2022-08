Maté prometeu plantar árvores por cada quilómetro escapado e começou logo a somar na 1.ª etapa

View this post on Instagram A post shared by Luis A´ngel Mate´ Mardones (@luisangelmate)

Luis Ángel Maté, da Euskaltel-Euskadi, volta a ser falado no meio do ciclismo pelas melhores razões, agora por conta da sua arrojada proposta nesta Vuelta'2022. Antes do tiro de partida, o ciclista madrileno, de 38 anos, fez a promessa de plantar uma árvore na Sierra Bermeja por cada quilómetro escapado e este sábado, logo na segunda tirada , deixou já a sua marca. Escapou a 45 quilómetros da meta e, apesar de ter sido absorvido pelo pelotão pouco depois, já fez a contagem chegar às 24 árvores. E ainda vamos na primeira tirada!Maté comprometeu-se a plantar estas árvores na zona sul de Espanha, na Sierra Bermeja, próximo da sua casa e onde habitualmente treina, havendo a particularidade de uma das etapas, a 12.ª, passar precisamente próxima dessa zona. Ainda faltam alguns dias, mas é praticamente garantido que o ciclista da Euskaltel-Euskadi irá lançar-se numa fuga para tentar aumentar a conta."Preferia não ter começar nada disto, mas infelizmente, como todos sabem, no último ano um terrível incêndio destruiu a Sierra Bermeja. É a minha casa, o meu escritório", disse o espanhol, que para lá das árvores dos quilómetros em fuga prometeu à partida plantar desde logo 100. A iniciativa é também apoiada pela organização da Vuelta, com mais 200 árvores, ao passo que a Euskaltel Euskadi irá também contribuir com 300. Contas feitas, esta iniciativa já leva 624 árvores prometidas para a Sierra Bermeja...