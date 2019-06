Anthony Joshua meteu-se com a 'maldição de Drake' e... deu-se mal

Por mais que seja apenas uma curiosidade, a chamada 'maldição de Drake' continua a provocar 'vítimas' um pouco por todo o Mundo. Depois da fama criada no futebol e no basquetebol, o famoso rapper entrou agora no mundo do boxe, ao 'apadrinhar' a derrota surpreendente de Anthony Joshua diante de Andy Ruiz.





E Joshua até estava advertido para os riscos que corria, quando em março decidiu publicar uma foto ao lado do conhecido artista. Na altura, em jeito de desafio, Joshua até escreveu que era hora de quebrar a maldição... mas na verdade quem foi quebrado foi mesmo o lutador, que na madrugada de domingo sofreu a primeira derrota da carreira.