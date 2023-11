Campeonato do Mundo WAKO: Bassó Pires recebeu bronze "de sabor amargo"

Bassó Pires saiu dos Mundiais de kickboxing WAKO com uma medalha de bronze, a primeira da sua carreira em campeonatos desta envergadura, mas com uma sensação agridoce. A, minutos antes de receber o prémio pela sua terceira posição, o atleta da KO Team assumiu-se desanimado por não ter conseguido o título, mas deixa claro que, apesar de sentir que falhou, sai de Albufeira com muitos ensinamentos."Queria mais, sem dúvida. Estou com sabor amargo porque tinha idealizado estar no pódio mas para receber o ouro. Fico com a sensação de que falhei a missão. Estava preparado emocionalmente, fisicamente e mentalmente para este campeonato. E ter ficado só no bronze fiquei com sabor amargo. É aprender", disse o kickboxer, que em Albufeira competiu pela segunda vez nuns Mundiais, depois de ter participado pela Guiné-Bissau, o seu país natal, em 2021 No sábado realizam-se os derradeiros combates neste Campeonato do Mundo WAKO que, apesar de não terem dado títulos mundiais a Portugal, se saldaram pela conquista de seis medalhas de bronze, e também um sucesso claro do ponto de vista organizativo.