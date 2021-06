Casa de Mayweather assaltada: recompensa de 100 mil dólares para quem ajudar a recuperar bens

Floyd Mayweather publicou este sábado uma mensagem no seu Instagram a informar que a sua casa, em Las Vegas, foi assaltada. A lenda do boxe reforçou que oferece uma recompensa de 100 mil dólares (cerca de 82 mil euros) a quem avançar com informações que levem à recuperação dos artigos roubados, entre os quais estarão, segundo o mesmo, "diversas malas valiosas e outros artigos de valor substancial".





Recorde-se que o ex-pugilista esteve recentemente frente a frente com o 'YouTuber' Logan Paul, num combate de exibição que não teve vencedor e que foi visto um pouco à volta de todo o mundo.Leia aqui a mensagem do norte-americano:"A casa de cada um é o seu santuário, sítio de paz, relaxamento e conforto. Quando alguém viola esse santuário, é perturbador e doloroso. Uma das minhas casas foi assaltada em Las Vegas. Roubaram muitas malas de mão valiosas e outros artigos de valor substancial. Estou a oferecer, pelo menos, 100 mil dólares por informação que leve à recuperação dos bens roubados. O nível de desrespeito e egoísmo que é preciso para fazer algo deste género é inexplicável. Obrigado a quem avançar com alguma informação. Deus abençoe".