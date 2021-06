Mayweather domina Logan Paul em combate de milhões que não teve vencedor

Floyd Mayweather já tinha avisado: "Retirei-me do boxe mas não dos treinos ou de fazer dinheiro". O pugilista norte-americano, de 44 anos, dominou o combate de exibição diante do youtuber Logan Paul, de 26 e quase 16 quilos mais pesado do que Mayweather.





Não houve vencedor - nem juízes - mas ao longo dos 8 assaltos deu para perceber o domínio de Mayweather. Era de se esperar que a experiência e a técnica do pugilista - que retirou invicto, depois de 50 combates - viessem ao de cima e foi o que aconteceu.Mayweather podia ter acabado a luta com um KO - o youtuber foi abaixo a partir do segundo assalto - mas não o fez. Regressou a casa sem derramar sangue e com muito dinheiro no bolso. Cerca de 30 mil pessoas assistiram ao combate em Miami; Mayweather terá embolsado 100 milhões de dólares e o youtuber - que saiu da luta com a vitória moral de ter aguentado 8 assaltos - outros 20."Foi melhor do que eu pensava. Divertimo-nos. Estou surpreendido por esta noite, bom trabalho", disse Mayweather de forma amável a Logan Paul.