Duro golpe no UFC: quatro combates cancelados em 24 horas devido ao coronavírus

Não está nada fácil o arranque da nova era do UFC, com a realização de todos os combates na Fight Island, um megacomplexo construído em Abu Dhabi por ideia de Dana White. É que, depois de Anderson Berinja, nas últimas horas caíram dos próximos cartazes mais três combates devido ao coronavírus, com o maior destaque a ir para o duelo entre Gilbert Burns e Kamaru Usman, que seria uma luta de cinturão no UFC 251.





De acordo com as informações do portal MMA Junkie, tanto Gilbert Burns como o seu pai Herbert e o treinador Greg Jones deram positivo ao coronavírus, algo que provocou naturalmente o cancelamento do combate cabeça de cartaz daquele que seria o primeiro mega evento da organização no novo recinto de lutas, a 11 de julho.Para lá deste, também caíram os combates entre Marina Rodriguez e Carla Esparza - devido a um caso positivo de um elemento do 'corner' de Rodríguez - e ainda as lutas de Umar Nurmagomedov e Tagir Ulanbekov. No caso destes dois últimos não se deveu diretamente a um caso positivo de Covid-19, mas sim por causa do falecimento de Abdulmanap Nurmagomedov, o pai de Khabib. Tanto Umar como Tagir são elementos da equipa do russo e por sinal de respeito não irão viajar nos próximos tempos rumo a Abu Dhabi.