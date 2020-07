UFC: Brasileiro protestou contra isolamento social, fez teste à Covid-19 e deu positivo

O brasileiro Anderson Berinja está fora do cartaz do UFC Fight Night 172, a realizar-se a 15 de julho, isto depois de ter dado positivo no teste feito à Covid-19 ainda em solo brasileiro. Inicialmente colocado num cartaz que tinha como combate principal a luta entre Calvin Kattar e Dan Ige, a disputar na novíssima 'Fight Island', o brasileiro iria ter pela frente Jack Shore, mas devido a este teste foi desde já retirado do elenco, que por agora não tem qualquer substituto.





De notar que o lutador canarinho, de 34 anos, se encontrava em quarentena num hotel em São Paulo antes da viagem para Abu Dhabi, isto depois de ter sido protagonista de vários protestos contra o isolamento social que havia sido decretado pelo governo do estado de São Paulo e também pela prefeitura da capital paulista.