É oficial: André Fialho estreia-se no UFC a 22 de janeiro

Foi um dos primeiros lutadores a colocar Portugal no mapa internacional e agora está a mostrar que todo o esforço feito ao longo dos anos não foi em vão. André Fialho assinou contrato com o UFC, o principal campeonato de MMA do Mundo, conforme Record noticiou em tempo oportuno, e agora já tem data oficial para dar o primeiro passo (murros e pontapés incluídos) no universo mágico do UFC.

Já se sabia que o português de 27 anos ia defrontar o brasileiro Michel Pereira, mas a primeira informação era a de que o duelo iria acontecer no UFC Vegas 46 do próximo sábado.

Contudo, é agora oficial que o duelo está confirmado para dia 22 de janeiro, no Fight Night do UFC 270, um evento principal que vai prestigiar ainda mais esta importante estreia do português. Um dos integrantes da equipa de Fialho testou positivo ao Covid-19 e esta mudança de data teve de ser efetivada.

Com 26 vitórias e 11 derrotas de carreira, Pereira leva três vitóras consecutivas, ao passo Fialho chega a esta luta vindo de quatro triunfos em 2021, um no XMMA e 3 no UAE Warriors. No total, o português tem 14 vitórias e 3 derrotas, sendo que no Bellator entre 2016 e 2018 acumulou 4 triunfos e 1 desaire.