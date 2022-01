André Fialho assina pelo UFC e estreia deve ser já este sábado

View this post on Instagram A post shared by Andre´ Fialho (@andrefialhojr)

Depois de ter sido um dos primeiros lutadores a colocar Portugal no mapa internacional, André Fialho voltou a fazer história para as artes marciais mistas nacionais, ao assinar contrato com o UFC, o principal campeonato de MMA do Mundo. A novidade foi dada nas redes sociais pelo próprio lutador, que ao que tudo indica terá a sua estreia já este fim de semana.De acordo com a ESPN, o português de 27 anos vai defrontar o brasileiro Michel Pereira num combate de peso meio-médio no UFC Vegas 46, a realiza rno sábado, em substituição de Muslim Salikhov, lutador que teve de abdicar devido a doença.Com 26 vitórias e 11 derrotas de carreira, Pereira leva três vitóras consecutivas, ao passo Fialho chega a esta luta vindo de quatro triunfos em 2021, um no XMMA e 3 no UAE Warriors. No total, o português tem 14 vitórias e 3 derrotas, sendo que no Bellator entre 2016 e 2018 acumulou 4 triunfos e 1 desaire.