K1-Rules: Ricardo Hilário manteve em Portugal o cinto de Campeão da Europa Wako Pro

Gala de desportos de combate no Casino do Estoril: assim foi o evento principal Gala de desportos de combate no Casino do Estoril: assim foi o evento principal

A carregar o vídeo ...

Ricardo Hilário manteve em Portugal o cinto de Campeão da Europa Wako Pro, em K1-rules, numa gala transmitida em direto no Record este domingo à noite, desde um esgotadíssimo Casino do Estoril.Num combate desforra com o catalão Albert Campos na categoria de 54,5 quilos, Ricardo voltou a vencer num combate super disputado, desta vez por unanimidade de Juizes. "Foi inesquecível, lutar em casa, com o nosso público a esgotar o Salão Preto e Prata no Casino do Estoril neste grande evento e ouvir o pessoal todo a apoiar é fantástico. Obrigado a todos os que foram ver e à equipa toda que me ajuda diariamente e que permite que eu esteja em cima do ringue a fazer o que mais gosto", vincou um emocionado Ricardo que aponta o título mundial WAKO, "objetivo que ficou por cumprir em 2021" como a próxima grande meta a cumprir."Nota 20 para o Ricardo, pela primeira vez disputou um título importante frente ao seu público e superou bem esse desafio. Mesmo quando disputamos este título em Espanha e ganhámos por maioria de juizes não tive dúvidas do resultado. Esta noite o Ricardo entrou mais forte e acabou por cima. Que disfrute desta vitória, bem a merece", disse um orgulhoso João Diogo, treinador do atleta. Sobre o evento, não podia estar mais satisfeito. "Foi em grande este regresso ao Casino do Estoril, tivemos lotação esgotada, combates espetaculares, uma organização excelente e uma transmissão em direto no site doque ajudou a levar este combate aos milhares que não conseguiram bilhete. O Casino do Estoril já conhece o nosso trabalho desde há muitos anos, só podemos prometer fazer mais e melhor nas próximas provas agendadas para esta sala, a partir do início de 2024", confirmou.No resto do cartaz, de destacar também a vitória por KO do atleta Bassó Pires, que assim regressou em grande forma à competição e galvanizou e muito o esgotado Salão Preto e Prata. Na sala a acompanhar este evento estiveram, entre outros, alguns dos mais altos dirigentes da WAKO e presidentes de várias federações europeias como Salim Kayici, da Turquia, Donato Milano, de Itália, Jesus Eguia, de Espanha, Nadir Allouche, de França e Romeo Desea, da Croácia, além do presidente da WAKO PRO, Carlos Ramjanali.