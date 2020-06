Mike Tyson recusa combate com ex-UFC e vê voar 18 milhões de dólares

Com quem quiser, quando quiser, onde quiser e... tudo à sua maneira. Mike Tyson tem imposto regras atrás de regras para regressar aos combates e o adversário que vai enfrentar tem sido a grande incógnita até agora. Wanderlei Silva era o nome apontado até agora, mas o antigo pugilista norte-americano recusou-se a enfrentar o brasileiro, dizendo assim adeus aos 18 milhões de dólares (16 mihões de euros) do 'prémio'.





O Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), modalidade com regras diferentes do boxe e da MMA, tinha proposto o nome do brasileiro, de 43 anos, para a combate épico, mas Tyson recusou de imediato, segundo o seu treinador."Ele está a treinar para um combate de boxe com luvas, disse Rafael Cordeiro.