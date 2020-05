Mike Tyson já tem adversário para o regresso aos ringues: «Só não acontece se ele não quiser»

Mike Tyson, histórica lenda do boxe, não combate desde 2005, mas pode estar perto do regresso aos ringues. O Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), modalidade com regras diferentes do boxe e da MMA, acredita que vai conseguir o retorno do lutador norte-americano, de 53 anos, e até já tem adversário para um combate épico: Wanderlei Silva.





O BKFC ofereceu ao brasileiro, de 43 anos, 10 milhões de dólares (9,1 milhões de euros) para defrontar Mike Tyson, num hipotético combate, e Wanderlei Silva nem pestanejou."Parece que ofereceram 20 milhões de dólares para ele, então pedi metade. Eles disseram: ‘Por 10 milhões lutas?’ Eu disse: 10 e uma pequena percentagem do pay per view, né… Eles quando fazem este tipo de ofertas, são baseadas em estudos, não são loucos. Fazem estudos de mercado e analisam a possibilidade de lucros, e essa é uma luta que se paga a si própria não sei quantas vezes", afirmou o brasileiro, ao Globoesporte.O confronto ainda não tem uma data porque Mike Tyson ainda não está convencido. Wanderlei acredita que o combate vai mesmo acontecer."Perguntaram-me como é que achava que ia ser uma luta com o Mike Tyson. Eu respondi como seria uma luta entre Wanderlei Silva e Tyson. Fiquei muito animado. Estou a sentir-me super bem, estou com 98 kg, magro, com uma vitalidade de garoto. Da minha parte, 100% de hipóteses de acontecer. Só não acontece se ele não quiser", garante.Em comum, Tyson e Wanderlei têm o treinador, Rafael Cordeiro. Atualmente a trabalhar com o norte-americano, o técnico acompanhou Wanderlei durante muitos anos, desde o início da sua carreira."Treiná-lo tudo bem, mas não ia gostar que o mestre ficasse no corner dele. Não ia conseguir lutar com o mestre no corner do adversário. Se não ficar comigo está fo….", brinca.Para além de Wanderlei Silva, também Shannon Briggs e Evander Holyfield têm sido apontados como possíveis adversários no regresso de Mike Tyson.