Hóquei em Patins: Benfica-FC Porto, em direto

há 43 min 16:50

Fecho da fase regular com clássico na Luz



Fernando Ferreira

O clássico entre Benfica e FC Porto na Luz, a partir das 18 horas, nada muda nas contas da fase regular, que cumpre esta terça-feira a 26ª e última jornada. As águias têm o primeiro lugar garantido, com 66 pontos em 22 rondas, atualmente a cinco do Sporting, sabendo que vão defrontar o HC Braga no arranque dos playoffs.



Já o FC Porto também sabe que acabou no quarto posto mas ainda não conhece o adversário, que poderá ser a Oliveirense ou o Valongo. Os dragões soma 54 pontos em 25 rondas.