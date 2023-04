Hóquei em patins: Sp. Tomar-FC Porto, em direto

há 1 horas 10:04

FC Porto favorito

O FC Porto tem o estatuto de favorito. Trata-se do campeão nacional e do atual detentor da Taça de Portugal. A equipa orientada pelo espanhol Ricardo Ares terminou a fase regular num modesto 4.º lugar, mas a vitória na Luz, frente ao Benfica, mostra sinais de retoma, e de que os azuis e brancos podem chegar à fase das decisões com um nível igual ao do ano passado.