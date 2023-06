Benfica-FC Porto, em direto

há 1 horas 13:33

Jogo de tudo ou nada na Luz

O Benfica recebe o FC Porto este domingo, a partir das 15 horas, no jogo 5 das 'meias' do playoff do campeonato nacional, que se disputa à melhor de cinco jogos. Com duas vitórias para cada uma das equipas, será uma 'negra' de tudo ou nada com a final do playoff em vista. Siga aqui as incidências do jogo em direto.