Alex Zanardi prossegue recuperação e já fala

O italiano Alex Zanardi, antigo piloto de Fórmula 1 e vencedor de quatro medalhas paralímpicas em ciclismo, prossegue o processo de recuperação na sequência do grave acidente de viação de que foi vítima em junho do ano passado.





Após ser submetido a várias intervenções cirúrgicas de alto risco e múltiplos tratamentos, Zanardi voltou a falar, de acordo com informação avançada pelo 'Corriere dello Sport'."Foi uma grande emoção quando começou a falar, ninguém acreditava. Eu estava lá e vi-o a comunicar com a sua família", confirmou ao 'Corriere dello Sport' Federica Alemanno, neurocirurgiã do Hospital San Raffaele, em Milão.