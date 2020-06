Alex Zanardi sofre acidente grave e está hospitalizado em Itália

O italiano Alex Zanardi, antigo piloto de Fórmula 1, sofreu esta sexta-feira um grave acidente de viação em Itália, quando participava numa prova para atletas paralímpicos.





Zanardi terá sido atropelado por um camião e teve de ser evacuado do local por um helicóptero para o hospital de Siena, onde se encontra em estado considerado grave. De acordo com a 'Gazzetta dello Sport', os primeiros relatos dão conta que o atleta terá perdido o controlo da sua bicicleta numa descida, acabando na faixa contrária, onde transitava o camião.Recorde-se que Zanardi, de 53 anos, teve um grave acidente em 2001, numa prova das CART Series, onde lhe foram amputadas as duas pernas.Mas não deixou o desporto e integrou a seleção do seu país Jogos Paralímpicos de Londres e do Rio de Janeiro, onde obteve muito bons resultados com a sua bicicleta: tem quatro medalhas de ouro e duas de prata.Na Fórmula 1 competiu pela Jordan, pela Minardi, pela Lotus e pela Williams, entre 1991 e 1999.