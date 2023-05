Sp. Tomar bate Sporting nos penáltis e conquista pela primeira vez a Taça de Portugal de hóquei

há 23 horas Ontem

Sp. Tomar bate Sporting nos penáltis e conquista pela primeira vez a Taça de Portugal



FPP

O Sp. Tomar conquistou este domingo, pela primeira vez na sua história, a Taça de Portugal de hóquei em patins ao bater hoje o Sporting (5-5, 3-1 pen.) nos penáltis. Os nabantinos estiveram a vencer por 3-1 na segunda parte, mas permitiram reviravolta dos leões, após uma grande resposta da formação orientada por Alejandro Domínguez, que hoje viu o jogo da bancada por se encontrar a cumprir suspensão. Privados de Ângelo Girão e João Souto (suspensos) e Alessandro Verona (lesão no adutor), os leões estiveram a vencer por 4-3, mas permitiram o empate ao Sp. Tomar quando faltavam apenas 49 segundos para o apito final.



O jogo seguiu para prolongamento e o Sporting voltou a colocar-se em vantagem, com um golo de Romero em cima do apito final da primeira parte. A dois minutos para o fim, o Sp. Tomar beneficia de um penálti e consegue empatar novamente o encontro (5-5), por intermédio de Lucas Honório.



Seguiram-se os penáltis, onde os nabantinos foram claramente mais eficazes, marcando três dos quatro remates efetuados - apenas Lucas Honório falhou. Já no lado dos leões, Henrique Magalhães foi o único que conseguiu converter um penálti com sucesso - Nolito, Toni Perez e Matías Platero falharam.