TMZ avança que Conor McGregor está a ser acusado de violar uma mulher nas finais da NBA

O site TMZ avança, esta quinta-feira, que Conor McGregor está a ser acusado de violar uma mulher no jogo 4 das finais da NBA entre Denver Nuggets e Miami Heat.Segundo a mesma fonte, o incidente ocorreu logo após o final do encontro, que se disputou no passado dia 9.Sempre de acordo com o TMZ, o lutador irlandês agiu de forma violenta com a mulher e acabou por violá-la dentro da casa de banho destinada aos homens. Esta conseguiu fugir depois de dizer ao lutador que precisava de urinar, momentos antes do irlandês a ter forçado a fazer sexo oral. A defesa da mulher refere ainda que, pelo meio, McGregor "colocou a língua dentro da boca da vítima e beijou-a de forma violenta".As forças de segurança acabaram por intervir e afastar as duas partes.McGregor nega todas as acusações.Refira-se ainda que, também neste jogo 4, McGregor esteve envolvido em outro episódio polémico, quando 'mandou' a mascote dos Miami Heat para o hospital... com dois socos