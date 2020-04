Simone Biles e o adiamento dos Jogos Olímpicos: «Chorei muito mas foi a decisão certa»

Uma semana depois do adiamento oficial dos Jogos Olímpicos para 2021 Simone Biles reagiu à decisão tomada e assume ter recebido a notícia com grande tristeza. "Eu não sabia o que pensar. Sentei-me, chorei muito, mas foi definitivamente a decisão certa", afirmou a ginasta norte-americana em declarações ao programa Today Show do canal NBC.





Após as cinco medalhas (quatro de ouro e uma de bronze) conquistadas nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016, Biles cumpriu um ano sabático em 2017 e voltou ao ativo em 2018. Desde então arrecadou mais dois títulos mundiais absolutos e preparava-se para chegar a Tóquio como a grande favorita para voltar a dominar a ginástica feminina, sendo que estava previsto o seu adeus à competição depois de Tóquio'2020.Apesar do adiamento da competição devido ao coronavírus, a norte-americana garante que vai estar pronta para defender e renovar os títulos em 2021, mas alerta para as consequências deste adiamento em termos psicológicos."Não tenho dúvidas de que os meus treinadores me podem colocar em forma novamente para o próximo ano. Mas, em termos mentais todos nós, atletas, vamos pagar um preço bem alto para continuarmos a nossa preparação e espera durante mais um ano", sublinha a ginasta de 23 anos.