Tiger Woods não se lembra de ter conduzido no dia do acidente

Tiger Woods revelou às autoridades não se recordar de nada do acidente de viação que sofreu a 23 de fevereiro, quando se despistou na Califórnia. O jornal 'USA Today' avança esta sexta-feira que o golfista norte-americano assumiu mesmo que não se lembrava de ter conduzido nesse dia.





Destroços do carro mostram bem a dimensão do acidente de Tiger Woods Destroços do carro mostram bem a dimensão do acidente de Tiger Woods

A carregar o vídeo ...

"Os agentes perguntaram-lhe [Woods] como foi a colisão e ele disse que não sabia e nem sequer se lembrava de ter conduzido. O condutor foi tratado pelos seus ferimentos no hospital e, aí, foi-lhe novamente perguntado como é que a colisão ocorreu. Ele repetiu que não sabia e não se lembrava de ter conduzido", avançam, numa altura em que a investigação se concentra na 'caixa-negra' do SUV de forma a obter dados concretos sobre a velocidade a que seguia, a travagem ou mudanças de direção, por exemplo."Se alguém estiver envolvido num acidente de trânsito, temos de reconstruir a colisão, verificar se houve alguma condução imprudente, se alguém estava ao telemóvel... Determinamos se houve um crime. Se não houver crime, encerramos o caso, e trata-se como uma colisão de trânsito regular", assegurou um dos adjunto do xerife John Schloegl.