Tiger Woods não tirou o pé do acelerador durante o acidente

Praticamente um mês após Tiger Woods ter sofrido um grave acidente de viação, começam a chegar algumas conclusões das análises dos peritos ao automóvel que o golfista conduzia, um Genesis GV80, e ao local onde ocorreu o acidente, no Rancho Palos Verdes, no sul da Califórnia.





Segundo o site TMZ, os peritos acreditam que Woods nunca terá pisado o travão quando saiu da estrada e também não há qualquer evidência de que tenha tirado o pé do acelerador. Os dados analisados da caixa negra do carro mantêm a teoria de que o norte-americano não fez nada para evitar o acidente perdendo o controlo do veículo. O carro saiu da estrada, atravessou o separador e foi contra uma árvore, dando várias voltas.Recorde-se que Tiger Woods regressou na terça-feira a casa . O golfista, que foi operado a lesões nas pernas, agradeceu à equipa médica que o assistiu e revelou que vai continuar a "recuperar em casa" e a "trabalhar para ficar mais forte todos os dias". "Feliz por revelar que estou de volta a casa e continua a recuperar. Estou imensamente agradecido pelo enorme apoio e encorajamento que recebi nas últimas semanas", escreveu o golfista na sua página no Twitter.