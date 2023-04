FC Porto derrota Benfica na Luz no fecho da fase regular

há 43 min 19:53

FC Porto vence clássico na Luz

00.00m - O FC Porto venceu o clássico na Luz, diante do Benfica, por 3-2, no fecho da fase regular do campeonato de hóquei em patins. Os dragões estiveram na frente por três golos sem resposta mas os encarnados, que acabam no 1º lugar, reagiram no segundo tempo com dois golos e acabaram a desperdiçar um livre direto e a jogar com mais um elemento do que o rival azul e branco.