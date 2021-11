Espanha revalida título Europeu de hóquei em patins

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Espanha derrotou este sábado a França, por 2-1, após prolongamento, e revalidou o título Europeu de hóquei em patins conquistado em 2018.Após uma primeira parte sem golos no Multiusos de Paredes, Bruno Di Benedetto adiantou a França aos 8’ da 2.ª parte, com o empate para a Espanha a chegar aos 15’, através de um penálti convertido por César Carballeira. A decisão foi para prolongamento e, na 2ª parte, Toni Pérez, avançado do Sporting, apontou o golo decisivo e deu à Espanha o 18º título europeu da sua história, aproximando-se agora dos 21 já conquistados por Portugal, recordista de troféus continentais.Recorde-se que o jogo de atribuição dos 3º e 4º lugares, entre Portugal e Itália, que estava previsto para a tarde de hoje, foi cancelado depois de terem sido detetados dois casos de Covid-19 na seleção portuguesa.