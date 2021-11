Europeu de hóquei em patins: França-Espanha em direto e classificação em tempo real

há 24 min 18:23

Espanha e França medem forças, num jogo decisivo também para Portugal: conheça as contas

Dia de decisões no Europeu de hóquei em patins. Espanha e França medem forças, num jogo decisivo também para Portugal, que joga mais logo (21h45) contra Andorra e ainda aspira a terminar num dos dois primeiros lugares do grupo - e garantir, consequentemente, um lugar na final da prova. Mas a Seleção Nacional depende deste jogo. Vamos, por isso, às principais contas:



Se a França vencer a Espanha



- Portugal apura-se se empatar com golos diante de Andorra, pois ficaria com 8 pontos, os mesmos de Itália (com quem empatou), também a mesma diferença de golos (27-18) mas um rácio entre golos marcados e sofridos melhor.



Se a Espanha e França empatarem



- Portugal apura-se se pontuar diante de Andorra. Em caso de empate com os andorrenhos, a Seleção Nacional ficaria com 8 pontos, os mesmos de Espanha e Itália, mas vantagem no mini-campeonato a três com espanhóis e italianos.



Se a Espanha vencer a França...



... por um ou dois golos de diferença, Portugal fica desde logo fora final do Europeu, mesmo antes de entrar em pista. Agora, se a Espanha vencer a França por três ou mais golos, Portugal estará na final caso derrote Andorra. Isto porque ficaria com a mesma diferença de golos dos franceses (-1) mas com melhor rácio na divisão entre golos marcados e sofridos no campeonato a três. Há, no entanto, um senão: se França perder por 3 mas marcar pelo menos 9 golos (um 9-12, por exemplo) - neste caso, França ficaria com a mesma diferença de golos que Portugal mas um rácio melhor.