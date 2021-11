há 21 min 21:30

Portugal entra em campo já afastado da final

A Seleção Nacional defronta Andorra, a partir das 21h45, sabendo de antemão que não estará na final do Europeu de hóquei em patins, depois do resultado do França-Espanha (1-3) a ter deixado automaticamente de fora de um dos dois primeiros lugares. Mesmo que vença esta noite, terá desvantagem no mini-campeonato entre as três, com o desempate a ser feito pela diferença de golos, onde a equipa das Quinas fica atrás (Portugal com -1, França 0 e Espanha +1).



Assim sendo, Portugal estará no jogo de 3.º/4.º lugar, contra Itália.