Renato Garrido e a goleada à Suíça: «Não contava com este resultado»

Renato Garrido mostrou-se satisfeito com a goleada de Portugal diante da Suíça, por 7-1 , nas 'meias' do Europeu de sub-23, mas revelou que não esperava que o resultado fosse tão desnivelado."Estávamos à espera de dificuldades e sabíamos que a Suíça se bateu forte defensivamente em todos os jogos. Sabíamos também que o jogo não se decidia logo no início, mas também não contava com este resultado. Jogámos com grande intensidade e era importante ganhar e gerir a condição física dos jogadores, para estarmos bem amanhã [no sábado]", começou por referir o selecionador nacional, após o encontro, falando depois sobre a seleção espanhola, adversária na final da competição."É uma equipa muito forte, com quase todos os jogadores a atuar na principal Liga espanhola. É um jogo em que não há favoritos. Eles têm uma equipa mais madura, com jogadores mais velhos, mas, para nós, isso não é um problema e não nos sentimos inferiores a eles. Vamos dar tudo para sermos campeões", frisou.Diogo Abreu, jogador da Seleção Nacional, também abordou o encontro e reiterou o desejo vincado por Renato Garrido. "Sabíamos onde a Suíça nos podia criar perigo, conseguiram tirar-nos um bocado da nossa zona de conforto, mas também sabíamos qual o caminho para sair dessa defesa e conseguimos. A nossa equipa está muito confiante e sabe o que tem de fazer na pista. O jogo contra a Espanha é daqueles que toda a gente quer jogar e vamos entrar para ganhar e sermos campeões", sustentou.Na análise à partida, Xavier Bataller, selecionador da Suíça, considerou que a turma helvética fez uma boa primeira parte, mas o cansaço acumulado fez a diferença. "A nossa primeira parte foi bastante boa, ainda nos deu alguma esperança e conseguimos resistir, mas, na segunda, também com o cansaço acumulado, fizemos o que pudemos", disse, após o encontro disputado em Paredes.