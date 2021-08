Ana Cabecinha nos 20 quilómetros marcha de Tóquio'2020: siga a prova em direto

há 14 min 08:02

Ana Cabecinha em ação

Depois do brilharete de João Vieira nos 50 quilómetros, Ana Cabecinha entra dentro de meia hora em ação na prova de 20 quilómetros, partindo em busca de mais um bom resultado nestes Jogos Olímpicos Tóquio'2020. A portuguesa, de 37 anos, chega a estes Jogos no 22.º posto do ranking, com uma melhor marca da época fixada em 1:35:46 horas.