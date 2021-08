Espanhola viu "o lado mau da maratona": «Fui vendo estrelinhas e estrelinhas até desmaiar»

As condições climatéricas em Tóquio não estão favoráveis à realização de uma maratona, e depois de Sara Moreira, portuguesa que desmaiou durante a prova, que contou com 15 desistências, foi a vez de Laura Méndez, atleta espanhola que se estreou em Jogos Olímpicos, de não resistir às altas temperaturas, confessando mesmo que, entre os quilómetros 29 e 30, não se "lembra de nada".





"Comecei de maneira conservadora, porque sabia das circunstâncias que tínhamos, mas ao quilómetro 15 comecei a sofrer e disse a mim própria que ia acabar a maratona olímpica da maneira que pudesse", começou por dizer, em declarações após a corrida. "Lembro-me do quilómetro 29, mas entre o 29 e o 30 não me recordo de nada, fui vendo estrelinhas e estrelinhas até desmaiar. Dá-me muita raiva porque o que queria era acabar. Vi o lado mau da maratona", confessou.Recorde-se que a medalha de ouro na maratona olímpica feminina foi conquistada pela queniana Peres Jepchirchir, país que também viria a ganhar a prata, por Brigid Kosgei. A norte-americana Molly Seidel levou para casa o bronze. As portuguesas Carla Salomé Rocha (30ª) e Sara Catarina Ribeiro (70ª) foram as outras duas atletas lusas em prova.