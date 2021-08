Dia 15 dos Jogos Olímpicos em direto: acompanhe tudo o que se passa em Tóquio'2020

há 4 min 01:07

As finais do dia

Este penúltimo dia é de decisões e as medalhas vão 'voar' nas mais diversas modalidades. A ação já começou com a maratona, mas o prato forte do dia será a final masculina de basquetebol, marcada já para as 3h30. Tudo para acompanhar aqui durante a madrugada.



3h30 - Basquetebol (torneio masculino: França-Estados Unidos)

3h30 - Voleibol de praia (final masculina)

3h37 - Canoagem (C2 500 feminino)

3h53 - Canoagem (C1 1000m masculino)

4h19 - Canoagem (K4 500m feminino)

4h37 - Canoagem (K4 500m masculino)

6h00 - Boxe (peso mosca masculino, 48 a 52 kg)

6h15 - Boxe (peso mosca feminino, 48 a 51 kg)

6h45 - Boxe (peso médio masculino, 69 a 75kg)

7h00 - Saltos para a água (plataforma a 10 metros masculina)

7h15 - Boxe (peso peso meio médio, 64 a 69kg)

7h20 - Ginástica ritmíca (All Around individual)

8h30 - Polo aquático (final feminina)

8h55 - Ciclismo de pista (madison masculino)

11h00 - Basebol (final: Estados Unidos-Japão)

11h00 - Equestre (saltos por equipas)

11h30 - Luta livre (+65kg masculino)

11h30 - Luta livre (97kg masculino)

11h30 - Pentatlo moderno (masculino)

11h30 - Natação sincronizada (rotina livre por equipas)

11h35 - Atletismo (salto em altura feminino)

11h45 - Atletismo (10000m femininos)

11h55 - Karate (Kumite feminino, +61kg)

12h00 - Atletismo (lançamento do dardo masculino)

12h05 - Karate (Kumite masculino, +75kg)

12h30 - Futebol (final masculina: Brasil-Espanha)

12h40 - Atletismo (1500m masculinos)

12h55 - Luta livre (50kg feminino)

13h00 - Andebol (final masculina: França-Dinamarca)

13h15 - Voleibol (final masculina: Espanha-Estados Unidos)

13h30 - Atletismo (4x400m femininos)

13h50 - Atletismo (4x400m masculinos)