Naomi Osaka foi esta terça-feira eliminada nos 'oitavos' do torneio olímpico feminino de ténis, ao perder com a checa Marketa Vondrousova. A jogar em casa, a atleta japonesa, n.º 2 do mundo, era uma das candidatas ao título olímpico e não escondeu a desilusão pela eliminação.





"Definitivamente sinto que houve muita pressão. Talvez por ter sido a minha primeira participação nos Jogos Olímpicos. Mas estou feliz com a forma como joguei. Já fiz longas pausas no passado e consegui sair-me bem. Não digo que desta vez saí-me mal, mas sei que as minhas expectativas eram muito maiores. A minha atitude não foi tão boa porque não sei realmente como lidar com esta pressão. Fico desapontada com cada derrota, mas esta é mais terrível do que as outras", afirmou a Osaka.