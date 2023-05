Siga o Grande Prémio de Miami, em direto

há 57 min 19:31

Qualificação acidentada provoca revolução na grelha de partida



USA Today Sports

A sessão de qualificação de ontem esteve repleta de surpresas. Lewis Hamilton não conseguiu levar o carro até à Q3 depois de fazer apenas o 13.º melhor tempo da sessão, o que significa que a Mercedes pelo segundo ano consecutivo não consegue levar os dois pilotos até à Q3 - em 2022 tinha sido Russell quem não tinha conseguido. Mas as surpresas não se ficaram por aqui. A cerca de dois minutos para o final da sessão, Charles Leclerc procurava uma volta que o colocasse na luta pela pole position, mas acabou por perder o controlo do carro e embateu contra as barreiras de proteção. O Ferrari do monegasco não sofreu muitos danos, uma vez que embateu com a parte lateral e a traseira, mas precisou de ser removido do local, motivando uma bandeira vermelha. Max Verstappen e Valtteri Bottas, que ainda não tinham estabelecido qualquer tempo na sessão, acabaram por não conseguir fazê-lo até ao final, uma vez que a direção de corrida decidiu dar por encerrada a sessão de qualificação.

Por outro lado, Kevin Magnussen foi uma das grandes surpresas, ao conseguir um lugar na segunda linha da grelha para hoje (P4).



Posto isto, a grelha de partida para a corrida de hoje é a seguinte: