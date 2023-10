Ambiente de cortar à faca: Red Bull contrata guarda-costas para acompanharem Verstappen no GP do México

A Red Bull está à espera que Max Verstappen seja recebido de forma hostil no México - local onde se realiza o próximo Grande Prémio de Fórmula 1 - e, por isso, decidiu contratar guarda-costas para o holandês, que o acompanharão ao longo do fim de semana.Segundo explica o 'The Sun', esta situação deve-se ao facto de muitos apoiantes de Sergio Pérez, companheiro de equipa de Verstappen na Red Bull, considerarem que o mexicano tem sido maltratado pela escuderia. No último Grande Prémio, no Texas - uma zona com uma vasta comunidade mexicana -, o holandês foi assobiado na cerimónia do pódio e espera-se que desta vez o ambiente possa ser ainda mais tenso.Para colocar mais 'lenha na fogueira', Kelly Piquet, a namorada de Verstappen e filha do antigo piloto Nelson Piquet, mostrou-se bastante desagradada com a forma como o holandês foi tratado, algo que, de resto, terá motivado várias reações menos positivas.Apesar de ter reconhecido que Verstappen não quis proteção, o diretor da Red Bull Helmut Marko assumiu que se trata de uma medida de precaução: "O Max não queria isto e está relaxado. Mas somos responsáveis por ele e só queremos que esteja seguro", referiu, citado pelo portal 'F1 Insider'.O Grande Prémio do México de Fórmula 1 realiza-se este fim de semana. A corrida principal está marcada para domingo, pelas 20 horas de Portugal Continental.