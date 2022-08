GP da Bélgica em direto: siga a corrida de Fórmula 1 em direto

Última hora: Spa vai continuar no calendário!

Informação de última hora vinda da Bélgica confirma que o Grande Prémio da Bélgica vai continuar no Mundial em 2023. O comunicado da F1 fala num acordo para ampliar a parceria, mas não aponta qual a data de final desse novo vínculo.





BREAKING NEWS



Formula 1 can confirm that the Belgian Grand Prix will be on the 2023 calendar following an agreement to extend our partnership together.



