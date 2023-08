Lewis Hamilton: «Há a forte possibilidade de Verstappen ganhar todas as corridas este ano»

Depois de ter vencido 10 em 12 corridas - oito delas consecutivas - esta temporada na Fórmula 1, Verstappen parece não querer ficar por aqui. O piloto holandês leva 125 pontos de vantagem na liderança do Mundial sobre Sergio Pérez, seu companheiro na Red Bull, e este fim de semana corre em casa, em Zandvoort. Quem fez questão de abordar esse domínio foi Lewis Hamilton, que à chegada ao circuito deixou elogios ao adversário."Há a forte possibilidade de Verstappen ganhar todas as corridas este ano, mas espero que possamos rivalizar com eles [Red Bull] em algum momento. Seja este fim de semana ou em outro. Se cometerem algum erro tentaremos estar lá para aproveitar, mas nem ele nem a equipa o fizeram até agora. Espero que estejamos mais perto no final do ano, mas não há muito mais a dizer", referiu o britânico da Mercedes, citado pelo 'AS'.E acrescentou: "Têm 200 pontos de vantagem no Mundial e até já começaram a preparar o carro do ano que vem...".Questionado sobre o objetivo da Mercedes tendo em conta este domínio da Red Bull, Hamilton considerou que fechar o Mundial de construtores no 2.º lugar seria um grande feito. "Queremos sempre ganhar e essa é a narrativa mais positiva, mas estou orgulhoso da evolução da equipa e do carro desde o ano passado. Temos peças pequenas que podem fazer a diferença. Estou convencido de que podemos lá chegar [ao 2.º lugar]. Olhando para os outros, para as mudanças na Aston Martin, para aquilo que Alonso está a fazer... Seria incrível", rematou.Recorde-se que o GP da Holanda de Fórmula 1, a próxima prova do Mundial da categoria, decorre este fim de semana, entre os dias 25 e 27 de agosto.