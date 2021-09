Oficial: George Russell na Mercedes a partir da próxima época

É oficial. George Russell vai ser piloto da Mercedes a partir da próxima época, anunciou esta terça-feira a equipa britânica.

O jovem piloto, que está a cumprir a terceira temporada na Williams, vai ocupar a vaga do finlandês Valterri Bottas, que a partir de 2022 irá correr pela Alfa Romeo. Russell será companheiro de equipa do compatriota e heptacampeão mundial Lewis Hamilton, confirmando-se os rumores que nos últimos meses animaram o paddock.



"É um dia especial para mim, tanto a nível pessoal como profissional. E é também um misto de emoções. Estou entusiasmo por juntar-me à Mercedes, pois é um grande passo na minha carreira. Por outro lado, significa que vou ter de despedir-me dos meus amigos e colegas na Williams. Foi uma honra ter trabalhado com cada um deles e ter representado a Williams", afirmou o piloto, em declarações citadas pelo site oficial da Fórmula 1.



Recorde-se que Russell já realizou uma corrida pela Mercedes, na época passada. Foi no Grande Prémio de Sakhir, no Bahrein, quando substituiu Lewis Hamilton, que havia testado positivo à Covid-19. Russell chegou a liderar a corrida mas acabou em 9º devido a um erro da equipa na troca de pneus, mas ainda assim somou os seus primeiros pontos da carreira no Mundial de Fórmula 1.



Esta época, Russell ocupa o 15º lugar do Mundial de pilotos, com 13 pontos, tendo como melhor resultado o segundo lugar alcançado no polémico GP da Bélgica, o seu primeiro pódio na F1, além do 8º posto no GP da Hungria.





?? @GeorgeRussell63 will race for the Team alongside @LewisHamilton from the 2022 F1 season! pic.twitter.com/pcyOqlSxdi — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 7, 2021