Pedro Lamy diz que 'conduzir no Autódromo Internacional do Algarve é espetacular'

O piloto português Pedro Lamy, que passou pelo Mundial de Fórmula 1 entre 1993 e 1996, considera que, para os pilotos de Fórmula 1, conduzir no Autódromo Internacional do Algarve "será espetacular".

Em declarações à agência Lusa, o antigo piloto de Lotus e Minardi entende que "é muito bom para Portugal" acolher uma prova do Mundial de Fórmula 1.

"Acho que, depois disto, a continuidade [de Portugal no calendário mundial] será mais fácil. O Paulo Pinheiro [diretor do Autódromo do Algarve] está de parabéns por conseguir trazer a Fórmula 1", disse.

Lamy acredita que "os portugueses vão adorar" a prova de Portimão pois "o Autódromo do Algarve é espetacular". "Em termos de espetáculo vai ser muito bom", frisou.

"Há zonas que dificilmente são feitas a fundo num F1. Por exemplo, a última curva é cega e muito rápida. Há outras curvas interessantes, com desníveis acentuados, e será espetacular", concluiu Pedro Lamy.

O Mundial de Fórmula 1 vai regressar a Portugal em 25 de outubro, 24 anos depois da última vez, agora no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, anunciou hoje a organização.