Valtteri Bottas: «Se sentes que tens uma faca apontada ao pescoço a cabeça deixa de funcionar tão bem...»

Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, lembrou a frustração vivida depois da Mercedes, a sua antiga equipa, ter perdido o campeonato de Fórmula 1 na última corrida da temporada passada. Em declarações ao podcast 'Hablando de mí', o finlandês falou da antiga rivalidade entre Rosberg e Hamilton e confessou que já não se preocupa com o "saldo bancário"."Felizmente não recebi nada adiantado...", começou por brincar quando questionado acerca do triunfo de Max Verstappen em 2021. "Há certos bónus que estão ligados a certas conquistas. Já não meço as coisas assim [pelo dinheiro]. Em algum momento da minha vida, chegou a altura em que já não havia necessidade de olhar para o saldo bancário. Vivo bem com isso por me lembrar de onde vim".Bottas falou da mudança para a Alfa Romeo e deixou elogios a Toto Wolff, diretor executivo da Mercedes. "É o momento certo da minha carreira, vou iniciar o décimo ano na Fórmula 1. Ter a responsabilidade e poder realmente fazer a diferença é ótimo. Posso dizer que sorri muito mais desde que fiz o anúncio da Alfa Romeo. O bem-estar subiu a níveis diferentes em todos os aspetos. Ter de negociar com Toto Wolff? Tem sido uma boa escola que certamente me vai ajudar na vida, mesmo depois da minha carreira".O piloto finlandês confessou ainda que, tal como na antiga rivalidade entre Rosberg e Hamilton, é difícil estar "constantemente a lutar ao mais alto nível", e confidenciou que chegou a recorrer... ao álcool."Vale a pena lembrar que eles lutaram tanto entre si que as coisas até se tornaram algo políticas. Quando cheguei à Mercedes, questionava-me o porquê do Nico ter saído tão de repente. Agora posso identificar-me. Não é fácil. Se sentes que está uma faca apontada ao pescoço, a mente deixa de funcionar tão bem. A sauna é um lugar sagrado para mim, e às vezes o álcool é usado, sim. Não tanto para nos livrarmos da pressão, mais para limpar a mente e relaxar para o fim de semana seguinte", rematou.