Corrida de Miguel Oliveira no GP da Áustria, em direto

Ayumu Sasaki vence corrida de Moto3

Ayumu Sasaki venceu corrida de Moto3 de forma brilhante este domingo. O japonês saiu da segunda posição da grelha de partida, cumpriu duas 'long laps penalty' e caiu para 21.º, mas acabou por galgar terreno e ganhar a prova.

THE CRAZY BOY!!! @AyumuSasaki1 overcomes a double long lap penalty for one of the most incredible victories you'll ever see! #AustrianGP pic.twitter.com/uoxvCvjAB3