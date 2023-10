Miguel Oliveira em ação no GP da Austrália: siga a corrida em direto

há 15 min 05:03

Martín a voar

Se Miguel Oliveira esteve discreto, Jorge Martín esteve verdadeiramente on fire. O espanhol, que no fim de semana passado desperdiçou um triunfo praticamente certo que lhe iria dar uma liderança reforçada do mundial, deixou a concorrência a milhas, ao conseguir a sua melhor volta em 1:27.246 minutos, com mais de quatro décimos de avanço para Brad Binder (1:27.662) e quase cinco para Pecco Bagnaia (1:27.714).