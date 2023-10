Miguel Oliveira e o 13.º lugar na Austrália: «Consegui alguns pontos apesar de não me sentir 100% confortável...»

Blimey!



Miguel Oliveira mostrou-se, este sábado, satisfeito com o 13.º lugar no Grande Prémio da Austrália de MotoGP , frisando que apesar de não se sentir "100% confortável com a moto", notou uma melhoria no "ritmo e na velocidade". O piloto português, refira-se, partiu do 20.º posto da grelha."Hoje foi um bocadinho melhor que ontem [nos treinos], conseguimos ir buscar alguma velocidade e ritmo para a corrida principal, o que foi positivo. Consegui ganhar alguns pontos apesar de não me sentir 100% confortável com a moto. Tive alguns momentos bons, mesmo no último fim de semana na Indonésia fomos rápidos e competitivos. Encontrámos uma boa configuração [para a moto] mas já era tarde, e depois fizemos uma má escolha com os pneus. Hoje, na Austrália, escolhemos bem. Estamos a aprender, aproveitamos cada sessão para aprender e para retirar o máximo da moto. Espero que consigamos encontrar algo para melhorar para amanhã e a partir daí vamos ver", referiu, em declarações divulgadas pela assessoria da CryptoDATA RNF.Johann Zarco foi o vencedor do GP da Austrália de MotoGP. Os pilotos partem agora para a Tailândia onde, no próximo fim de semana (27 a 29 deste mês), se realiza mais um Grande Prémio.